BRATISLAVA - Aj keď sú zemiaky v obchodoch dostupné celoročne, zásoba tých domácich na dlhú zimu nie je nikdy na škodu. Zemiaky máte po ruke prakticky kedykoľvek – do zemiakového šalátu aj do sýtych jedál. Ak ste im na svojej záhrade venovali niekoľko mesiacov pozornosť a úpenlivo bojovali so škodcami, prichádza čas na ich uskladnenie korunované dobrým pocitom.