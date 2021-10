Nový fenomén českej hudobnej scény, plyšový delfín Adolfeen, za ktorým stojí herec a moderátor Dominik Turza alias DJ Roxtar, svojím najnovším singlom vyzýva ľudí k účasti na tohtotýždňových voľbách do dolnej komory českého parlamentu. V chytľavej skladbe odkazuje, že on ako delfín síce voliť nemôže, ale keby mohol, určite by sa svojho hlasu nevzdal.