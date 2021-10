Vokálna formácia For You predstavuje novú skladbu nazvanú Best of Slovak pop 2000 - 2009 (Antológia III), ktoru poslucháčov prenesie na začiatok storočia. V mixe krátkych úsekov si spevácky kvintet zaspomínal na hity Kataríny Knechtovej, Jany Kirschner, Richarda Müllera či kapiel IMT Smile a Gladiator.