K cukrovke 2. typu dochádza vtedy, keď je hladina cukru v krvi príliš vysoká. Je úplne normálne, ak tí, ktorí nebojujú s týmto ochorením, sa uprostred noci zobudia, že sú smädní alebo idú na toaletu. Zaspať by mali potom bez problémov, no u ľudí s cukrovkou to nie je také jednoduché.