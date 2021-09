Začiatkom leta sa Veneer prihlásili o slovo s vydarenou a veľmi osobnou skladbou o rôznych pohľadoch na tú istú vec. Singel s názvom Two Ends of the Same Spectrum predznamenal ďalšie, v poradí už druhé EP, ktoré kapela nahrala po dlhej odmlke od svojho úspešného debutového albumu.