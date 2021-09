Medzinárodný festival otvorí film od slovenskej režisérky: Vypovedá o rómskych partizánoch

BRATISLAVA - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet pripravuje po prvý raz hybridný ročník, ktorý bude kombinovať to najlepšie z online sveta so živými stretnutiami v kine. V poradí 22. ročník sa uskutoční od 5. do 11. novembra, premietne vyše 50 dlhometrážnych filmov, ktoré spája festivalová téma "Buďme v kontakte!". Otvorí ho dokument Very Lackovej Ako som sa stala partizánkou. Informovala o tom PR manažérka Mária Hejtmánková.