BRATISLAVA - Sezóna hríbov je v plnom prúde. Lákavá vôňa a chuť zavedie do lesa aj menej skúsených hubárov. To však nemusí stále skončiť len chutnou večerou. Pokiaľ nemáte so zberom skúsenosti, mali by ste si dávať veľký pozor. Odborníci totiž hovoria, že ročne sa v krajine hubami otrávia desiatky ľudí.