Najznámejší filmový festival oslavuje jubileum: Ťažké začiatky, pre toto sa neuskutočnil skôr

CANNES - K najprestížnejším a najznámejším medzinárodným filmovým festivalom (MFF) patrí prehliadka vo francúzskom Cannes, ktorej prvý ročník začal 20. septembra 1946. Každoročne v máji (do roku 1951 to bolo v septembri) sa do tohto prímorského letoviska schádzajú desiatky celebrít z celého sveta a stovky novinárov. Festival sa nekonal v rokoch 1948 a 1950 a tiež v roku 2020 kvôli pandémii koronavírusu. V roku 1968 bol predčasne ukončený kvôli parížskej jari.