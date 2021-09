Zapísal sa do dejín: Star Trek odbúraval rasové stereotypy a xenofóbiu už v 60. rokoch

BRATISLAVA - Americký televízny seriál Star Trek sa niekoľkokrát zapísal do dejín. Sága posádky lode Enterprise putujúcej vesmírom pod vedením kapitána Jamesa Kirka divákom ukazovala napríklad to, že môžu spolupracovať tvorovia rôznych rás. Star Trek bol tiež prvou reláciou, v ktorej beloch pobozkal čiernu ženu. Keď sa pritom pred 55 rokmi, 8. septembra 1966, objavil na obrazovkách prvý diel dnes už legendárnej série, na veľký úspech to nevyzeralo.