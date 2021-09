Legendárna kapela z Liverpoolu opäť ožíva. V nadväznosti na rozšírené edície albumov Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The Beatles (White Album) (2018) a Abbey Road (2019), vychádzajú ďalšie špeciálne nahrávky, tentokrát z veľmi úspešného albumu Let It Be z roku 1970.