BRATISLAVA - Vypracovanie postavy je náročným cieľom v každom veku. Niekedy sa však zdá, že môžeme dať do cvičenia a diét úplne všetko, no kilá nejdú dole. Prečo sa nám nedarí schudnúť? Je to všetko len v hlave? Aby sme vám mohli priniesť tie správne odpovede, položili sme tieto otázky odborníkom z viacerých oblastí. Toto sú ich odpovede.