KÚTY - Železničná sieť na Slovensku bola v minulosti na skvelej úrovni. S postupným budovaním ciest a diaľnic však ľudia presedlali do áut, a postupne tak začala chátrať. Vidieť to môžeš v takmer každom meste či železničnom uzle, ktorým kedysi dominovali obrovské staničné priestory. To je aj prípad Kútov, konkrétne časti, ktorá slúžila ako nocľaháreň.