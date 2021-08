Najsmutnejší sendvič na svete: Ryanairu to so službami opäť nevyšlo

Služby írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair nebývajú hodnotené veľmi kladne. Dá sa to však chápať – v podstate dostanete, čo ste si zaplatili („You get what you pay for“) alebo ako hovoria Česi „za málo peněz málo muziky“. Tentokrát však ani to neplatí. Istá pasažierka si totiž na palube objednala bagetu za 5,50 eura. To, čo dostala, sa šíri sociálnymi sieťami pod prezývkou „najsmutnejší sendvič na svete“.