Žena (21) má dve vagíny: Prezradila zvlášť, ktorá sa deje, pri jej sexuálnom vyvrcholení

Študentka Reiley Davisová podľa portálu mirror.co.uk zistila, že má dve maternica vo veku 16 rokov, keď navštívila gynekológa kvôli cervikálnemu testu. S užívaním antikoncepcie začala pred siedmimi rokmi a odvtedy nemala menštruáciu. Svoj sexuálny život prirovnáva k „lotérii“ a hovorí, že v jej prípade je vždy šanca 50:50, že ju pri vyvrcholení zasiahne ukrutná bolesť pripomínajúca bodanie do brucha.

"Polovica mojich orgazmov je bolestivých. Trvá to asi 10 minút,“ hovorí mladá žena. „Niekedy sa mi zdá, že som dostala rany nožom, musím iba sedieť na mieste, držať si brucho a dúfať, že ibuprofen začne pôsobiť čo najskôr. Keď sa mi to stalo po prvý raz, bolo to strašidelné. Lekári mi povedali, že je to pravdepodobne kvôli tomu, že mám dve maternice, ktoré sa sťahujú, keď dochádza k orgazmu. Vždy je veľká šanca, že sa tá bolesť objaví a pripomína mi to lotériu,“ dodáva.

Reiley začala mať cyklus ako dvanásťročná. Opakoval sa jej každé dva týždne a kvôli „neznesiteľnej bolesti“ často vynechávala vyučovanie. „Trávila som veľa času v nemocnici. Keď som mala menštruáciu, cítila som, že doslova zomieram. Ako keby mi horelo brucho, bolo horúce na dotyk, nepríjemné a zapálené. Dostalo sa to do bodu, kedy som plakala od bolesti. vydržala som len schúlená vo fetálnej polohe. Pamätám si noci, počas ktorých som ležala v posteli s bolesťami a pokúšala som sa zaspať. To, čo som prežívala vo veľmi mladom veku, bolo naozaj ťažké,“ priznala mladá žena.

Keď mala 13 rokov, predpísali jej antikoncepciu na reguláciu menštruácie, pretože jej bolo „príliš veľa“ a odvtedy už cyklus nemala. Vrátila sa však ku gynekológovi kvôli extrémnym bolestiam brucha a cervikálny test potvrdil, že má dvojitú maternicu. Lekári jej oznámili, že pri tejto anomálii by mohla otehotnieť v jednej maternici a následne v druhej, čiže by mohla byť „dvojnásobne tehotná.“