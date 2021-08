Rodina sa ubytovala v grand hoteli za 270 eur na noc: Utekala odtiaľ totálne hnusená! Dôvod na FOTO

Zdroj: Tripadvisor

Rodina, ktorá navštívila Grand Hotel Britannia v Scarborough minulý týždeň, opísala, ako 50 minút čakali na rezerváciu izby, len preto, aby zistili, že nie je vyčistená po predchádzajúcich hosťoch. Rodina ďalej uviedla, že na dverách bola zlomená kľučka, čo znamenalo, že cez noc nemohli zamknúť vchodové dvere. Tiež tvrdia, že v po celej miestnosti boli rozhodené uteráky používané predchádzajúcimi hosťami. Našli tiež čiastočne vypitú škatuľu mlieka spolu s použitými šálkami od kávy.

Obrátili sa preto na TripAdvisor, aby rozpovedali o svojej ceste za nočnou morou. „Keď sme sa dostali do miestnosti, dvere boli otvorené. Potom sme si uvedomili, že to bolo spôsobené odlomením kľučky – takže by ste skutočne nemohli dvere zamknúť, keby ste zostali cez noc,“ píšu v recenzii. „V celej izbe boli uteráky po predchádzajúcich hosťoch, použité šálky od kávy, polovica škatule s mliekom, vrece s odpadom a neustlané postele,“ píšu ďalej.

Rodina tiež prezradila, že keď zavolali na recepciu, personál bol hrubý, ofenzívny a zdalo sa, že im to je úplne jedno. „V tomto hoteli sa už dlho nečistí, v hale ležia špinavé koberce, matrace. Na recepcii mali aspoň slušnosť vrátiť peniaze, ale ani slovom sa neospravedlnili,“ uvádzajú ďalej vo svojej recenzii.

Zákazník označil pobyt za 230 libier (270 eur) za noc za „totálny podvrh“ a odporučil budúcim hotelovým hosťom, aby sa mu za každú cenu vyhli. Pri návšteve reportéra Yorkshire Live sa ale zistilo, že cena za jednu izbu bola zvýšená až na 266,50 libier (312 eur). Kedysi išlo o ikonickú budovu, ktorá sa v roku 1867 otvorila ako najväčšia hotelová a tehlová stavba na svete v Európe. V súčasnosti je skôr útočiskom pre hniezdenie čajok a miestom, ktoré znepríjemňuje ohavný zápach odpadových vôd obklopujúcich areál.

