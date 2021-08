Spevák a gitarista Dominik Gajdošech vydáva pod menom Dommo svoj prvý sólový singel Vráť sa len so mnou, na ktorom spolupracoval so známym hudobným producentom Adamom Kurucom. Dommo sa po rokoch pôsobenia v rockabilly kapelách The Cellmates a Druhá Doba hlási s pesničkou s folkovým nádychom, ktorej dominuje akustická gitara.