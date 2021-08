Odkedy v roku 2017 vznikol na Slovensku projekt In Between Books Sessions, inšpirovaný konceptom kvalitne natočených komorných koncertov na štýl NPR Tiny Desk či KEXP sessions, aspoň raz-dvakrát do roka sa mi stane, že na jeho Youtube kanáli strávim veľkú časť dňa. Dnes je práve taký deň.