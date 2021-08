Hrozivý útok aligátora pred deťmi v zoo: VIDEO Kŕmenie sa zvrhlo na boj o ženin život!

UTAH - Chovateľku v centre plazov vtiahol aligátor do nádrže s vodou. Na všetko sa prizerali zdesené deti, ktoré sa neubránili slzám. Našťastie sa na pomoc chovateľke vybral jeden z návštevníkov. Nebyť jeho a ďalšieho muža, celý incident by sa pravdepodobne skončil tragédiou.

Hrôzostrašné video zachytáva okamih, keď aligátor zachytil zamestnankyňu centra plazov Scales and Tails v Utahu. Ide o rodinnú prevádzku, ktorá poskytuje vzdelávacie prezentácie o plazoch, vtákoch, pavúkoch a škorpiónoch. Zamestnankyňa sa rozprávala s dospelými a deťmi o aligátorovi, ktorý do nej následne vrazil, zachytil ju za ruku a vtiahol do vody.

Návštevník Donnie Wiseman (48) sa našťastie odvážne vrhol do vody a skočil na aligátora. „Pustil som sa doň, rovnako ako to je vo všetkých filmoch a dokumentoch, ktoré som videl,“ prezradil podľa portálu The Sun Wiseman. Podarilo sa mu zviera zraziť, čo chovateľke umožnilo pokojne povedať jemu a ďalšiemu mužovi, Toddovi Christopherovi, čo majú spraviť, aby jej pomohli uniknúť z bazéna.

Deti, ktoré mohli mať asi šesť rokov, v slzách sledovali strašný útok. „Som rád, že nebol o niečo väčší,“ povedal Wiseman. „Mali by sme problémy. Povedal by som, že mal dva metre,“ prezradil Wiseman. Christopherova manželka, ktorá má skúsenosti s ošetrovateľstvom, začala vykonávať prvú pomoc pred príchodom záchranných zložiek. Chovateľka potrebovala operáciu a momentálne užíva antibiotiká.

Centrum ohlásilo prísnejšie opatrenia

Majiteľ spoločnosti Shane Richins uviedol, že chovateľka otvárala ohradu, aby kŕmila aligátora ako obvykle, ale tentoraz sa to „trochu zvrtlo“. Dodal, že centrum zabezpečuje, aby bol pri práci zamestnancov s plazmi druhý obsluhujúci pracovník. „Stále to striktne vymáhame, ale samozrejme, v budúcnosti sa vrátime k prísnemu presadzovaniu minimálnych interakcií s aligátorom práve z tohto dôvodu,“ povedal Richins.

Zároveň sa vo vyhlásení spoločnosti poďakoval dvom záchrancom. „Títo páni mohli zostať v bezpečí, ako by to urobila väčšina z nás, ale namiesto toho sa zapojili z vlastnej vôle a pomohli spacifikovať aligátora,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti. „Ich pomoc spojená s výcvikom našej zamestnankyne pravdepodobne zachránila jej život a končatiny,“ píše sa ďalej vo vyhlásení.