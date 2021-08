BRATISLAVA - Leto je čas ako stvorený na výlety a turistiku. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú aj batohy. Dobrý turista vie, že je to viac než len miesto, kde si dáš veci. Mal by spĺňať všetky požiadavky, byť pohodlný a pripravený zdolať s tebou každé dobrodružstvo. Nevieš aký si vybrať? My ti s tým radi pomôžeme!