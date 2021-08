BRATISLAVA - Železničná sieť na Slovensku je plná dier ako ementál, z ktorých niektoré sa už možno ani nepodarí zaplátať. Môže za to dlhoročná ignorancia problémov a postupné chátranie tých tratí, kde vlaky vytlačila rozvíjajúca sa cestná sieť. Svoje by o tom vedeli povedať aj v obci Mužla, kde to už vyzerá tak, že železničný domček skončil akoby zarastený uprostred poľa.