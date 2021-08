RECENZIA - Ochrana života na jedinej známej obývateľnej planéte patrí k frekventovaným témam. Nesúvisí to iba s pandémiou, keďže devastácia prírody je po uplynulých desaťročiach v pokročilom štádiu. Upozorňujú na to nielen poprední svetoví vedci a umelci, volanie o pomoc sa ozýva aj zo Slovenska. Príkladom je album Earth, ktorý vyšiel na Deň Zeme (22.4.), no oplatí sa k nemu vrátiť aj po štyroch mesiacoch.