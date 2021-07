BRATISLAVA - Rodičia by mali letný tábor vyberať spolu so svojimi deťmi. Najdôležitejšie však je, aby dieťa išlo do tábora dobrovoľne. Zároveň nesmie mať pocit, že tam ide preto, lebo ho tam chcú rodičia odložiť. Upozornila na to psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová.