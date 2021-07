Hollywoodske hviezdy kúsok od nás: Netflix natáča najdrahší film v jeho histórii, VIDEO akčných scén

PRAHA - Americký filmový štáb už týždeň natáča na rôznych miestach v Prahe film The Gray Man z produkcie Netflix. Natáčanie, ktoré potrvá do budúcej nedele, so sebou prinieslo uzávierky a obmedzenia. Ďalšie uzávierky podľa informácií mestských častí ešte nastanú, dnes (v sobotu) je napríklad uzavreté námestie Jana Palacha a od štvrtka električky nejazdia okolo právnickej fakulty. The Gray Man je podľa firmy Netflix s rozpočtom 200 miliónov dolárov najdrahšou snímkou ​​v jej histórii.