Slovenská kapela The Youniverse zverejnila štvrtý singel z pripravovaného albumu Neon. Po dlhom lockdownovom období sa všetci prirodzene tešia z možnosti užiť si letnú zábavu naplno. The Youniverse svoju radosť z možnosti opäť naživo koncertovať vložili do šťavnatej tanečnej skladby s názvom Lime, ktorá už tradične vychádza vo vydavateľstve Bruuder Records.