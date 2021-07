FOTO Dievča (20) zašlo ku gynekologičke a svet sa jej obrátil naruby: Zistenie lekárky ju šokovalo!

Študentka Paige DeAngelová má podľa Manchester Evening News plne vyvinuté dva reprodukčné systémy. Ak by otehotnela, tak nemusí vedieť o svojej gravidite až do ohlásenia prvých symptómov. Maternice jej totiž fungujú úplne samostatne a kým v jednej sa jej bude vyvíjať plod, v druhej bude pokračovať bežný 28-dňový cyklus končiaci menštruáciou.

„Vždy som mala veľmi nepravidelný menzes. Až potom sa zistilo, že to vlastne boli dva cykly,“ hovorí študentka. „Niekedy to bolo raz mesačne a inokedy dvakrát mesačne s odstupom iba niekoľkých dní. Bolo to ako lotéria a nevedela som si nič naplánovať.“ O svojej anomálii sa dozvedela až po prvej návšteve u gynekologičky. Išlo iba o bežnú prehliadku, ale lekárka jej povedala, aby zavolala matku Carol Ann VanAukenovú. „Nepovedala mi to okamžite, ale keď som uvidela výraz jej tváre, tak mi bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Netušili sme, aké je to závažné.“

Paige bola spočiatku v šoku

Lekárka sa zmienila iba o možnej existencii nejakého prebytočného tkaniva a pacientke hneď rezervovala termín na magnetickú rezonanciu. „Osoba, ktorá ma vyšetrovala, skutočne zalapala po dychu a povedala mi, že mám dva reprodukčné systémy. Nemala som tušenie, čo to znamená a ani som to nedokázala okamžite spracovať.“ Zo začiatku jej to vraj pripadalo ako vtip, lebo nikdy o ničom podobnom nepočula, ale keď sa vrátila ku gynekologičke a dozvedela o tom viac, tak ju to veľmi zasiahlo.

Jej anomália zaujíma aj mnohých lekárov. Paige je presvedčená, že ľudí poháňa zvedavosť, a preto sa toľko pýtajú. Majú však mylnú predstavu o jej anatómii. „Ľudia si myslia, že mám dva samostatné otvory vagíny, ale nie je to tak, a preto som to do 18 rokov nezistila,“ vysvetľuje mladá žena. Často je tiež bombardovaná otázkami o jej sexuálnom živote a ona všetkých ubezpečuje, že s tým nemá žiadne problémy. „Mám priateľa a všetko funguje ako má.“ V prípade tehotenstva však bude vystavená oveľa väčšiemu riziku predčasného pôrodu alebo spontánneho potratu, pretože každá jej maternica je oveľa menšia ako má byť. Lekárka jej odporučila, aby v prípade plánovania rodiny radšej zvážila osvojenie.

Verí, že bude mať vlastné bábätko

Paige založila TikTok @paige.deangelo s cieľom vzdelávať ľudí, ktorí majú otázky ohľadom jej stavu a v súčasnosti má viac ako 300-tisíc fanúšikov. „Určite som mojimi príspevkami oslovila veľa ľudí, čo je úžasné okrem niekoľkých podivných, strašidelných komentárov o mojej vagíne, čo som aj očakávala. Mnoho dievčat, ktoré majú rovnaký problém mi povedalo, že sa po celý čas cítia samé. Preto som chcela dať dokopy všetkých tých ľudí. Viem, že keď som sa dozvedela o mojej anomálii, cítila som sa skutočne sama a vystrašená. Som rada, že som vytvorila bezpečný priestor pre ďalšie ženy, aby mali kde hľadať pomoc.“

Paige je tiež vo Facebookovej skupine so ženami s rovnakým osudom a pokiaľ ide o jej šance na založenie vlastnej rodiny, zostáva optimistická. „Mnoho z nich má jedno dieťa i keď až po piatich potratoch,“ uviedla a dodáva, že fakt, že priviedli na svet vlastné bábätko ju povzbudzuje a dodáva nádej, že bude mať vlastnú rodinu.