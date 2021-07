BRATISLAVA - Problém sexuálneho obťažovania sa v poslednej dobe začal riešiť čoraz intenzívnejšie. Ozývajú sa ženy zo všetkých odvetví. Vraj ho zažilo až 97 percent žien. Niekto tvrdí, že je to ich chyba alebo toho, ako sa obliekli. Ďalší, že sa všetko iba preháňa. Ako to je v skutočnosti? Je to naozaj tak veľký problém alebo iba nafúknutá bublina?