BRATISLAVA - Krádež osobných údajov je čím ďalej tým jednoduchšia. Už len málokoho prekvapí mail od princa z Nigérie, či zosnulého pra pra strýka, po ktorom máš zdediť obrovské bohatstvo. Podvodníci na to idú dnes už rafinovanejšie. Ešte pred pár rokmi by to vyzeralo veľmi nepravdepodobne, no dnes sa do tvojho súkromia môžu dostať cez USB kábel.