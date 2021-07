Začali vám vo veľkom z ničoho nič šedivieť vlasy? Môže za to choroba, nedostatok vitamínov, či fajčenie. Šedivý vlas je hlavne znakom starnutia. Zošedivieť zo dňa na deň však môže aj mladý človek. Podľa vedcov za to môže priveľký stres, iní tvrdia, že to pravda nie je.