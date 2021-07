Mladá slovenská speváčka Timea Gregová debutovala len pred pol rokom - v novembri 2020, kedy vydala svoje debutové EP Confusion of Warmth. Právom sa o nej začalo hovoriť ako jednom z objavov minulého roka a jej skladby môžete pravidelne počuť v Rádiu_FM, kde dokonca so skladbou Terms and Conditions niekoľko týždňov viedla poslucháčsku hitparádu Osmička.