BRATISLAVA - Fajčenie je jeden z najväčších zlozvykov ľudstva. Nie je pre organizmus nijako prospešné, a to ako po fyzickej, tak ani po psychickej stránke. Znižuje chuť do jedla, libido a, samozrejme, je veľmi častý rizikový faktor takmer všetkých chronických ochorení. Ak ste si vypestovali návyk na cigarety aj vy, rozhodne by bolo správnym rozhodnutím zbaviť sa ho. Ale ako na to?