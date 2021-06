O vápniku a draslíku je známe, že sa podieľajú na regulácii krvného tlaku, no podľa novej štúdie ho dokáže znížiť aj zinok. Vedci to zistili náhodou, keď skúmali jeho úlohu, čo sa týka funkcii mozgu hlodavca. Vyzerá to tak, že sa na trhu čoskoro objaví nový liek na tlak.