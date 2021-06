VIDEO Po rieke sa plavila dreavená debňa: Keď ju otvorili, zostali v nemom úžase

Keď sa 14. júna Chaudhary plavil po Gange, aby sa dostal do štátu Uttarpradéš, z ničoho nič začul detský plač. Vzlyky vychádzali z drevenej debny. Keď ju otvoril, našiel v nej len niekoľko týždňov staré bábätko zabalené v červenej šatke. Video zachytáva okamih, keď muž otvára debnu a okolo neho sa zhromaždil dav ľudí. Zobral dieťa do rúk a odviedol ho do nemocnice. Novorodenec je podľa miestnych správ v poriadku a pri plnom zdraví. Keďže sú však jeho rodičia neznámi, poputuje do sociálnej starostlivosti.

Gullu uviedol, že ostatní ľudia, hoci tiež počuli plač, to jednoducho ignorovali. "Ponáhľal som sa ju zachrániť. Keď som otvoril drevenú debnu, našiel som ju vo vnútri," prezradil. Miestna polícia v debni našla aj kartu s časom a dátumom narodenia dievčatka a jeho menom, ktoré je Ganga. Úradníci naďalej vyšetrujú, ako dieťa skončilo v rieke. Vláda prisľúbila pokryť náklady na starostlivosť oň.

Chaudhary má za "benkonkurenčný príklad ľudskosti" dostať od vlády dom a k tomu iné výhody. Aj keď sa nepotvrdilo, že dievčatko jeho rodičia opustili kvôli jeho pohlaviu, miera vrážd neplnoletých dievčat v Indii patrí k najvyšším na svete.