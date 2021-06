Ľudia, ktorí majú problémy so spánkom, sú vystavení vyššiemu riziku úmrtia ako ľudia, ktorí ich nemajú. Týka sa to hlavne diabetikov! Tí sú podľa najnovšej štúdie vážne ohrození a lekári by sa mali zaoberať nielen ich ochorením, ale aj spánkovými problémami.