Bratislavskí Mofokiller a spevák Rob Raven z kapely Meredith sa spojili, aby rozpovedali strašidelný príbeh. Ku skladbe Let me breathe again vznikol nekonvenčný hororový videoklip, ktorý diváka pohltí a nedovolí mu dýchať. Ústrednou postavou klipu je samotný Rob. Okrem toho, že vzal na seba úlohu rodiacej sa beštie, má na svedomí aj masky a realizáciu videa. O strih sa postaral Mark Balage.