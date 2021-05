Slovenská indie-rocková kapela Neon Eye po minuloročnom vstupe na hudobnú scénu s čisto gitarovým singlom Neither of Us prichádza s novinkou White Snow, ktorou predstavuje značne odlišnú podobu svojej tvorby. Melodické tóny so šmrncom 80. rokov obliekli do vizuálneho šatu vo videoklipe s nadhľadom a mestským duchom.