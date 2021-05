Slovenský producent, dídžej, multiinštrumentalista a spevák FVLCRVM vydáva nový videoklip k singlu Come Get Some. Uvoľnený tanečný track s výrazným "deväťdesiatkovým" zlomeným beatom je zaujímavou kolaboráciou s ukrajinským spevákom, producentom a televíznou osobnosťou Ivanom Dornom a rakúskou raperkou a speváčkou KeKe.