Festival Colours of Ostrava potvrdzuje svoju prvú hviezdu pre rok 2022: americkú kapelu Twenty One Pilots, ktorá mala v areáli ostravských Dolních Vítkovic vystúpiť minulý aj tento rok. Formácia z Ohia prinesie budúci rok do Ostravy nielen svoje povestné strhujúce vystúpenie, ale taktiež nový album Scaled And Icy.