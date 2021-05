Medzinárodná, v Berlíne usadená skupina The Flavians vydáva chytľavý nový singel Better Than This. Pesnička je po skladbách Ace of Base a Blinded by the Scenery treťou ukážkou z eponymnej EP nahrávky, ktorá vyjde v júni v digitálnej distribúcii prostredníctvom londýnskej nezávislej značky AWAL.