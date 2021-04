Internet prináša kreatívnym umelcom nekonečné možnosti spolupráce s muzikantmi z celého sveta. Na tom nič nezmení ani pandémia, čoho najnovším dôkazom je nový singel kapely Steve Misik & Co. Na skladbe s názvom Stuck in the Truck sa podieľal svetoznámy klávesák, skladateľ a producent Derek Sherinian.