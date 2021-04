Každá novinka, ktorá vyjde pod hlavičkou Michal Prokop & Framus Five, vzbudzuje nemalé očakávania vo fanúšikovskej základni i v novinárskej obci. Inak to nie je ani v prípade albumu Mohlo by to bejt nebe..., ktorý vydá Supraphon 28. mája v roku 75. narodenín veľkej osobnosti českej kultúrnej scény.