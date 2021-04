WASHINGTON - My v redakcii sme o tom nikdy nerozmýšľali. Ľudia sú však rôzni a možno si si už niekedy položil otázku, či dokážeš uvariť kura za pomoci úderov. Táto otázka sa v zahraničí stala hitom už pred niekoľkými rokmi, keď kolovala medzi ľuďmi na Reddite. Pýtali sa, ako je to so zmenou kinetickej energie na tepelnú a ako silno by teda museli udrieť surové kurča, aby ho uvarili.