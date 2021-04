BRATISLAVA - Možno je to už otrepaná fráza, ale niet nad zdravie. Mnohí z nás si to uvedomujú až v momente, kedy im hrozí reálne nejaký zdravotný problém, niečo ich bolí alebo sa stane nešťastná udalosť v rodine. Našťastie, dnes už veda a výskumy postúpili tak ďaleko, že vieme zabrániť aj predčasnej smrti. Ako na to?