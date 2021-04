Najkrajší ostrov sveta z vtáčej perspektívy: Z nového videa talentovaného Slováka vám padne sánka

Zdroj: Richard Raymann - zdronu

Mladý filmár Richard Raymann z projektu Zdronu má na konte ďalšie nádherné video. Spolu so známym youtuberom Gogom a kameramanom Alexom sa vybral na výlet do Škótska, aby tam nakrútil najväčšie krásy ostrova Isle Of Skye. Z výsledku jeho práce vám padne sánka.