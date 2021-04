BRATISLAVA - Je známe, že profesionálni urbexeri neprezrádzajú lokalitu miest, ktoré navštevujú. Deje sa to z logického dôvodu – opustené objekty sú často nestrážené a podpísal pod ne zub času i miestni vandali. To posledné, čo by niekto chcel, je nával ďalších, ktorí by mohli robiť všetko, čo im príde do cesty.