Ak chcete vedieť, či je niekto šikovný a inteligentný, stačí sa mu pozrieť do očí. Aspoň podľa vedcov. Joanna Rowelová z University of Louisville tvrdí, že zistila, čo majú spoločné najinteligentnejší ľudia na svete vrátane Stephena Hawkinga, Marie Curie a Stephen Frya. Sú to modré oči.