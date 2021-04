Saxofonista Nikolaj Nikitin a klavirista Ľuboš Šrámek vydávajú nový album. Autorský projekt so špičkovými hosťujúcimi hudobníkmi vznikal v Bratislave, Prahe, vo Viedni a v New Yorku. Práve tam trávili prelomové obdobie 2019-2020, ktoré prinieslo dobré správy aj straty a ovplyvnilo hudobníkov natoľko, že newyorskú jeseň preniesli do názvu albumu.