Keď je pečeň zaťažená škodlivými látkami, spočiatku to o sebe nedá vedieť. Jej reakcia však môže byť viac než krutá. Môže to prejsť až do steatózy, resp. stukovateniu pečene, čo je stav, ktorý už môže byť nezvrátiteľný. Ktoré populárne alkoholické drinky to majú na svedomí?