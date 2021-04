McDonald´s nájdete po celom svete: 10 najkrajších budov, kde sa rýchlo najete

K skvelej dovolenke nepochybne patrí aj ochutnávanie domácich špecialít. Sú však aj turisti, ktorí sa chcú najesť hlavne rýchlo a lacno. Mnohí tiež radi vyhľadávajú rôzne reťazce, pretože si tam môžu dať to, na čo sú zvyknutí. K symbolom takejto globalizácie nepochybne patrí aj McDonald´s. No hoci ponúka v každej krajine takmer rovnaké menu, s jeho priestormi to tak už nie je. Budete prekvapení, v akých nádherných budovách ponúka svoje hamburgery či hranolčeky!