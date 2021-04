LONDÝN - Televízny seriál Hra o tróny (Game of Thrones) z dielne stanice HBO sa dočká divadelnej adaptácie, premiéra bude v roku 2023. Na príprave sa podieľa autor literárnej predlohy George RR Martin, ktorý na projekte začal pracovať ešte pred súčasnou pandémiou. Produkčný tím by divadelnú hru rád uviedol na renomovaných scénach v Londýne a New Yorku, píše agentúra AFP.