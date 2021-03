Slováci sa vrátili z Maldív: S týmto musíte pri cestovaní počas pandémie počítať

Zdroj: archív M. D.

Dovolenka na Maldivách je snom mnohých ľudí. V uplynulých mesiacoch si ho viacerí splnili – aj preto, že prebiehajúca pandémia znížila ceny v exotických rezortoch ako nikdy predtým. Hoci momentálne sa cestovať do zahraničia s cieľom oddychu nedá, skôr či neskôr sa toto opatrenie uvoľní. S čím treba pri ceste do exotiky počítať, to nám prezradili naši čitatelia Monika a Tomáš, ktorí nedávno strávili desať dní na ostrove Sun Island.